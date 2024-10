Sinwar pochi istanti prima di morire. Ormai ferito e intercettato, lancia un bastone contro il drone che lo filma. Video

Hamas, gli ultimi 30 secondi di vita di Sinwar: così è morto. Video

Yaya Sinwar è stato ucciso ieri dall'esercito israeliano. La certezza della morte del leader di Hamas e ideatore della strage del 7 ottobre arriva da un video diffuso dall'Idf. Per ora era stata trasmessa solo la foto del suo corpo senza vita tra le macerie. Ma a certificare che per Sinwar non c'era ormai più scampo viene inviato anche il filmato che riprende i suoi ultimi 30 secondi di vita. Sinwar si trova all'interno di un edificio mezzo distrutto, a inquadrarlo è un drone che riprende tutto. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un bastone contro il drone. L'uomo ha il volto nascosto da un tessuto che potrebbe essere una kefiah e ha in mano un oggetto somigliante a una sciabola.

"In questo giorno, i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie di coloro che sono stati uccisi o rapiti a causa di Sinwar. Chiniamo il capo e ricordiamo i nostri coraggiosi soldati che hanno pagato l’ultimo sacrificio per difendere il popolo di Israele. Il nostro lavoro non è finito. Non ci fermeremo finché non avremo riportato a casa tutti gli ostaggi con qualsiasi mezzo e continueremo a operare finché non avremo completato tutte le nostre missioni in difesa del popolo di Israele", recita l’ultimo post sul canale Telegram dell’esercito.