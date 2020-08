Siria, presunto attacco a un gasdotto: è blackout in tutto il Paese

Un presunto attacco a un gasdotto in Siria ha provocato un blackout, lasciando tutto il Paese al buio. Secondo il ministero del petrolio e delle risorse minerali l'esplosione, avvenuta tra Adra e al-Dhamir, è stata provocata da "un attacco terroristico", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le foto diffuse dai media mostrano un violento incendio nella notte e poi una condotta cui manca una grossa sezione. Secondo il ministero, all'alba alcune centrali elettriche sono state ricollegate e hanno ripreso a dare energia alle infrastrutture vitali; la corrente sta gradualmente tornando in diverse province, hanno aggiunto le autorità.