Siria, ucciso un contractor Usa. Attacchi aerei come ritorsione

Siria: attacchi aerei Usa a est dopo uccisione contractor

Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver effettuato attacchi aerei di precisione nella Siria orientale in risposta all'attacco di un drone che ha ucciso un contractor americano e ferito cinque membri del personale di servizio statunitense. Un comunicato del Dipartimento della Difesa ha dichiarato che il contractor americano e' stato ucciso e gli altri feriti "dopo che un veicolo aereo senza pilota ha colpito una struttura di manutenzione in una base della Coalizione vicino a Hasakah, nel nord-est della Siria". Nell'attacco dell'UAV e' rimasto ferito anche un altro contractor statunitense, ha dichiarato sempre il Pentagono.

Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato di aver autorizzato "attacchi aerei di precisione questa notte nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran". La comunita' di intelligence statunitense "valuta che l'UAV sia di origine iraniana", si legge nel comunicato del Pentagono. Centinaia di truppe americane si trovano in Siria nell'ambito di una coalizione che combatte contro i resti del gruppo dello Stato Islamico (IS) e sono state spesso bersaglio di attacchi da parte di gruppi di miliziani. Le truppe statunitensi sostengono le Forze Democratiche Siriane (SDF), l'esercito de facto dei curdi nell'area, che ha condotto la battaglia che ha sloggiato l'IS dagli ultimi brandelli del suo territorio siriano nel 2019.



Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato di aver autorizzato, su indicazione del Presidente Joe Biden, "attacchi aerei di precisione questa notte nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran". "Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all'attacco di oggi e a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all'IRGC", ha aggiunto. "Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo di nostra scelta", ha detto Austin.