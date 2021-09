SkyDrive, accordo con la città Osaka. Fornitura di auto volanti per Expo 2025

SkyDrive, accordo con Osaka. Fornitura di auto volanti per Expo 2025

All'Expo 2025 a Osaka si vedranno le auto volanti. E' questo l'obiettivo di SkyDrive, che ha firmato con la città giapponese un accordo per la fornitura di un servizio di mobilità volante attraverso velivoli elettrici personali a decollo e atterraggio verticale. I primi prototipi si potranno ammirare all'esposizione di Osaka tra quattro anni. Il patto è stato annunciato in una conferenza stampa presso il Club della stampa estera di Tokyo. L'idea è che le auto volanti di SkyDrive possano essere utilizzati per la mobilità nell'ambito della Esposizione mondiale di Osaka prevista per il 2025.

Lo scorso mese SkyDrive aveva annunciato di aver lanciato uno studio di fattibilità per il suo servizio di taxi volanti nell'area di Osaka. Secondo Tomohiro Fukuzawa, l'amministratore delegato e presidente della compagnia, l'aspetto più importante è quello di creare un senso di "accettazione sociale e sicurezza nelle menti delle persone".