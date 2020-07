Smart working dalle Barbados. L'offerta da sogno per far ripartire il turismo

L'emergenza Coronavirus non è finita, in tutto il mondo la pandemia ha fatto contagi e vittime. Non è stato escluso neanche il piccolo stato caraibico delle Barbados, dove si sono registrati su 287mila abitanti, 98 contagi e sette vittime. Numeri non altissimi ma che hanno comunque messo in ginocchio l'isola, costretta a chiudere ai voli e di fatto a non avere più turisti. Per questo, in seguito alla riapertura dell'aeroporto Mia Amor Mottley, premier del piccolo stato del Commonwealth ha lanciato una proposta: lavorare in smart working dai Caraibi. Una proposta da sogno dal governo dell'isola. Si offre un visto lungo 12 mesi a chi vuole trasferirsi nella perla delle Antille per lavorare in remoto tra spiagge caraibiche e mare cristallino. Vista oceano per colazione, spiaggia caraibica in pausa pranzo e, dopo la giornata di lavoro, una movida dai sapori esotici.