Soldi a M5s, Caracas querela Abc. FI davanti ambasciata Venezuela: "Chiarezza"

Soldi a M5s, Venezuela querela Abc: "Fabbrica di bugie e calunnie"

Il Venezuela intraprenderà azioni legali per diffamazione contro il quotidiano spagnolo Abc. Lo rendo noto l'ambasciata venezuelana a Roma. "Ieri il ministro del Potere popolare per gli Affari Esteri, Jorge Arreaza, ha denunciato la notizia pubblicata sul quotidiano spagnolo Abc, definendola come un insieme di 'vecchie notizie false dallo spudorato sensazionalismo', appartenenti alla fabbrica di bugie, infamie, falsità e calunnie creata dai media internazionali per attaccare il Venezuela". Il ministro degli Esteri ha quindi comunicato che il Venezuela intraprenderà azioni legali per questo e altri attacchi mediatici contro il Paese. "La mitomania dei media di destra del mondo contro il Venezuela fa parte di un'antologia anti-giornalistica. E’ una fabbrica di bugie, infamie, falsità e calunnie. Riciclano vecchie notizie false con spudorato sensazionalismo. Intraprenderemo azioni legali contro questo e altri casi. Ora basta!", ha twittato Arreaza.

Soldi a M5s, presidio FI davanti Ambasciata Venezuela: "Fare chiarezza"

Una delegazione di Forza Italia, composta dal vicepresidente del partito Antonio Tajani e dal senatore Maurizio Gasparri, assieme alle parlamentari Annagrazia Calabria, Maria Spena e Urania Papatheu, ha partecipato a un presidio organizzato da Forza Italia Giovani Roma, guidato dal coordinatore Simone Leoni, davanti all’ambasciata venezuelana per "chiedere sia fatta chiarezza sulla politica estera del governo italiano, sull’eventuale sostegno a regimi autoritari come quelli guidati in Venezuela da Chávez e Maduro e sulle recenti notizie di stampa relative a presunti finanziamenti di questi regimi al Movimento 5 stelle", spiega una nota.

“Il Movimento 5 stelle è il partito di maggioranza relativa e lo era anche con il governo Conte I - ha dichiarato Antonio Tajani - ovvero la prima forza politica di quegli esecutivi che hanno impedito all’Italia di riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim della Repubblica del Venezuela. C’è un problema politico molto grave che deve essere chiarito. La nostra politica estera è libera o è condizionata da altri? Questa è la domanda che noi poniamo chiedendo verità, vogliamo venga fatta chiarezza perché dobbiamo avere una politica estera molto chiara, su questo non possono esserci discussioni: l’Italia è dalla parte dell’occidente, degli Stati Uniti e non della Cina, siamo per la sicurezza di Israele e contro le minacce iraniane e i tentativi del regime cubano di limitare la libertà”.

“Siamo qui per denunciare la resa grillina - ha poi detto Maurizio Gasparri - ai peggiori dittatori del mondo: quelli cinesi a cui svendono le nostre infrastrutture, quelli iraniani e anche quelli venezuelani. Non sappiamo se sia vero o meno il finanziamento del regime venezuelano al Movimento 5 stelle, questo lo accerterà la magistratura, noi siamo qui perché crediamo ci si debba battere per la verità, per la libertà che è per noi primaria. I grillini svendono i valori della libertà arrendendosi ai peggiori dittatori”.