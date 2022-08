Sondaggio Usa: "Guerra civile entro 10 anni, lo pensa il 40% degli americani"

Scontri politici e sociali: l'America è una bomba innescata

L’assalto dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021, potrebbe non essere un episodio a se stante nella storia americana. Secondo un sondaggio condotto da YouGov per The Economist, oltre il 40% dei cittadini statunitensi ritiene probabile che scoppi una guerra civile entro i prossimi 10 anni.

Il 65% degli intervistati ritiene che la violenza politica sia aumentata, rispetto a quel traumatico inizio di anno, mentre il 62% si aspetta un’ulteriore escalation a breve termine.

E’ indicativa anche la differenza tra gli orientamenti politici. Nella popolazione generale è il 40% a ritenere probabile una nuova guerra civile (dopo quella del 1861/65), ma tra i Repubblicani il dato sale addirittura al 54%.

Lo stato di tensione politica è molto evidente, ma preoccupa ancora di più quello economico-sociale, con l’inflazione che galoppa, il malcontento che serpeggia anche tra chi non è mai stato abituato alla povertà e l’incessante vendita di armi che contribuisce a fare da polveriera a ogni possibile incendio sociale.