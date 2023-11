Spagna, attentato all'ex leader del Pp catalano: è gravissimo

Madrid, ex leader del Partito Popolare catalano sparato per strada

L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna e uno dei fondatore del partito di estrema destra Vox, Alejo Vidal Cuadra, di 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid.

L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

L'attacco si è verificato nel giorno in cui i socialisti hanno ufficialmente siglato un accordo con i separatisti catalani, guidati da Carles Puigdemont, per la costituzione di un nuovo governo guidato da Pedro Sánchez. Il patto include principalmente la concessione dell'amnistia ai leader accusati di appropriazione indebita e sedizione in relazione al referendum sull'indipendenza della Catalogna tenutosi il 1° ottobre 2017.