Spagna, Sanchez: "Patto con l'Italia. Stati Uniti d'Europa o sarà il disastro"

Sono giorni caldissimi sul fronte europeo. Il premier Giuseppe Conte ha iniziato il suo tour tra alcuni paesi membri dell'Ue in vista della discussione finale sul Recovery Fund. Dopo aver fatto tappa a Lisbona con l'incontro con il primo ministro portoghese Antonio Costa, adesso è la volta della Spagna, dove incontrerà il presidente Sanchez, non una tappa come le altre per stessa ammissione del premier iberico. "Questa alleanza, questo patto tra Italia e Spagna - spiega Sanchez al Corriere della Sera - è necessario e può portare grandi frutti all’Europa. Siamo due popoli fratelli, mediterranei, europeisti. Abbiamo avuto dissidi, ad esempio sull’immigrazione…». Sull’immigrazione l’Italia è stata spesso lasciata sola. «E invece dobbiamo dare una risposta comune, all’insegna della responsabilità e della solidarietà, sull’immigrazione e sul resto. Siamo stati colpiti dal virus più di altri perché siamo due Paesi aperti, con una forte proiezione internazionale. Ma ora Italia e Spagna possono contribuire a imprimere un cambiamento epocale all’Unione europea. Abbiamo reagito entrambi con disciplina, con resistenza, con spirito di vittoria. Abbiamo subìto un colpo durissimo, ma non ci siamo abbattuti; abbiamo fatto fronte in modo titanico".

"Abbiamo messo in campo - spiega Sanchez al Corriere - sforzi senza precedenti. Non ci siamo limitati a chiuderci in casa; il che già non era scontato. È emerso il valore e l’animo dei due popoli. In Spagna ci siamo mossi per salvare le imprese, evitare i licenziamenti, sostenere tre milioni e mezzo di lavoratori senza stipendio, aiutare un milione e mezzo di autonomi. E abbiamo introdotto il reddito minimo vitale, una misura simile al vostro reddito di cittadinanza. Ma ora l’Europa deve essere all’altezza dei suoi popoli Se l’Ue riesce - prosegue Sanchez - potremo fare gli Stati Uniti d’Europa, se no sarà il disastro. Al termine dell'incontro porterò Conte a vedere Guernica di Picasso perchè per me Guernica significa due cose: memoria, ed Europa. La distruzione, e la ricostruzione. Vedo una spinta europeista che non avevamo visto mai. La crisi del Covid può essere ricordata come il momento storico in cui l’Europa rinacque e costruì il proprio destino".