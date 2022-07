Sri Lanka, assalto mai visto alla residenza del presidente (fuggito). VIDEO

Sri Lanka: assalto a Palazzo presidenziale, Rajapaksa in fuga

Caos in Sri Lanka dove manifestanti in protesta hanno assediato la residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa. Le forze di polizia sono intervenute con gas e lacrimogeni per fermare i dimostranti che da giorni chiedono le dimissioni del leader. Secondo fonti della Difesa il presidente sarebbe fuggito in elicottero poco prima dell'assalto e "portato in un luogo sicuro".

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle isyan çıkaran halk, başkanlık sarayını bastı. pic.twitter.com/8ILtNlm7Db — Pusholder (@pusholder) July 9, 2022

Sri Lanka, premier pronto a lasciare: governo unita' nazionale

Il premier dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, si è detto pronto a dimettersi e a lasciare il posto a un governo di tutti i partiti: e' quanto si legge in una nota del suo ufficio, diffusa dai media locali.