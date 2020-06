Caro presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

Signore e signori,

Desidero anzitutto ringraziare te, caro Giuseppe, in qualità di presidente del Consiglio, per avermi invitato alla sessione inaugurale di queste consultazioni nazionali. E mi congratulo con voi e, per vostro tramite, con tutti i leader e rappresentanti politici, nonché con gli attori economici e sociali, per questa mobilitazione senza precedenti volta a elaborare un piano di ripresa per il vostro paese: l'Italia....

