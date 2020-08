Storico accordo Emirati-Israele. Tel Aviv rinuncia alla Cisgiordania

Israele ha accettato di sospendere l'annessione di parti della Cisgiordania in cambio della normalizzazione dei legami con gli Emirati Arabi Uniti. La vicenda e' contenuta nel comunicato congiunto tra Israele, Emirati e Usa pubblicato da Trump su Twitter."Su richiesta del presidente Donald Trump, col sostegno degli Emirati Arabi, Israele sospendera' la dichiarazione di sovranita' sulle aree indicate nel piano di pace Usa e concentrera' i suoi sforzi sull'espansione dei suoi legami con altri Paesi nel mondo arabo e musulmano": lo rende noto Trump su Twitter, aggiungendo che i tre Paesi "confidano che siano possibili ulteriori svolte diplomatiche con altre nazioni".



Trump annuncia 'accordo di pace storico' Israele-Emirati - "Enorme svolta oggi! Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi": Donald Trump ha annunciato cosi' su Twitter l'accordo tra i due Paesi per stabilire piene relazioni diplomatiche come parte di una intesa per fermare l'annessione delle terre occupate perseguita dai palestinesi per il loro futuro Stato.



Netanyahu ritwitta Trump, 'giornata storica' - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha indetto per le 19 (ora locale) una conferenza stampa. I media collegano questo annuncio al tweet del presidente Donald Trump sull'accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Netanyahu ha anche ritwittato l'annuncio di Trump aggiungendo "una giornata storica"



Principe Emirati: accordo con Israele per "fermare annessione" - "Nel corso di un colloquio con il presidente Trump e il premier Netanyahu è stato raggiunto un accordo per fermare l'ulteriore annessione israeliana dei territori palestinesi": è quanto ha scritto su Twitter il principe ereditario degli Emirati arabi uniti, Mohammed Bin Zayad, riguardo all'intesa annunciata dalla Casa Bianca. Il principe ha aggiunto che "Emirati Arabi Uniti e Israele hanno inoltre concordato di definire una roadmap per avviare una cooperazione che porti a relazioni bilaterali".

MO. RIAPRE CONFINE TRA GAZA ED EGITTO: "FINALMENTE AVREMO CURE". NELLA STRISCIA CRISI SANITARIA PER LOCKDOWN E TENSIONI CON ISRAELE - L'unica frontiera attraversabile tra la striscia di Gaza e l'Egitto e' stata riaperta per la prima volta dall'inizio della pandemia. Una notizia attesa nell'enclave palestinese stretta tra Egitto e Israele, dove vivono quasi 2 milioni di persone: il sistema sanitario della Striscia e' descritto da diversi ong e osservatori internazionali come prossimo al collasso. Situazione aggravata in questi ultimi mesi dall'interruzione del coordinamento tra le autorita' palestinesi e israeliane, seguita alle minacce di annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv. La fine della collaborazione, come ha avvertito anche Save the children a fine luglio, ha reso quasi impossibile ottenere l'autorizzazione a lasciare la regione anche per chi necessita di cure urgenti. Il confine meridionale di Rafah e' stato aperto ieri per tre giorni, dopo la chiusura stabilita a marzo. Hamas, il gruppo politico e armato che amministra la striscia, aveva aperto il valico per 72 ore ad aprile solo per permettere il rientro dei cittadini palestinesi rimasti bloccati all'estero. Adesso invece, come ha reso noto il ministro degli Interni di Gaza, Iyad Al-Bazam, tutte le persone munite di passaporto estero, permessi di residenza stranieri o che presentano particolari necessita' sanitarie potranno lasciare la Striscia. Secondo quanto riferisce l'emittente regionale Aljazeera, centinaia di persone si sono quindi ammassate in prossimita' della frontiera gia' all'alba di ieri, in attesa di uscire da Gaza.

A rendere difficile le condizioni umanitarie della popolazione di GAZA, come avvertono da tempo varie ong presenti sul territorio, e' il blocco ai traffici commerciali imposto da Israele sulla Striscia dal 2006, all'indomani del conflitto con Hamas. Nell'enclave scarseggiano carburante - che spesso serve ad alimentare i generatori negli sopedali - ma anche farmaci, materiali medico-sanitari, cibo e altri pordotti di base. Con in lockdown e l'interruzione del coordinamento con Tel Aviv, la situazione sanitaria si e' fatta critica: Save The Children il mese scorso ha denunciato la morte di due bambini piccoli, uno di otto mesi e l'altro un neonato di soli nove giorni, deceduti perche' non hanno ricevuto in tempo le autorizzazioni per lasciare GAZA e ottenere cure per patologie cardiache particolari. Con la recente riapertura del valico di Rafah poi, diverse delle persone ascoltate dalla stampa locale hanno sollevato timori sulla possibilita' di contrarre il Covid-19 durante la permanenza in Egitto, Paese che presenta un numero di casi confermati molto superiore agli 81 riscontrati nella striscia: quasi 56.000 stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms). Anche per questa ragione le autorita' di GAZA hanno disposto tre settimane di quarantena in strutture speciali per tutti coloro che faranno rientro a GAZA dal Paese nordafricano.