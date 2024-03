Strage Mosca, il 15enne eroe: "Così ho salvato cento persone dai terroristi"

Strage Mosca, il 15enne eroe: "Quei suoni strani sulle scale mi hanno messo in allarme"

Mentre si cerca di capire ancora l'esatta dinamica e i mandanti dell'attentato a Mosca costato la vita a 143 persone, emerge un retroscena su chi è scampato alla morte. In cento si sono salvati grazie ad un ragazzino di appena 15 anni che lavora come guardarobiere part-time al teatro Crocus City dove è avvenuta la strage. "All’inizio - spiega Islam Khalilov, il 15 enne eroe e lo riporta Il Corriere della Sera - ho sentito dei suoni strani provenire dal primo piano. Ho pensato che fosse arrivato un gruppo rumoroso". Islam capisce che non c’è tempo da perdere: "Ho realizzato che se non avessi reagito subito avrei perso la mia vita e quella di molti altri".

Nei video - prosegue Il Corriere - si vede il ragazzino in divisa, camicia bianca e gilet nero, che guida un gruppo di spettatori verso la porta che conduce all’edificio adiacente: "Di qua, di qua, andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo" urla in modo concitato. La sua presenza di spirito è stata aiutata dal corso che aveva seguito prima di essere assunto: "Al tempo ci avevano spiegato cosa fare in caso di emergenza, per questo sapevo dove portare le persone per metterle al sicuro" ha spiegato. "Quando sono arrivato davanti alla porta che portava all’altro edificio mi sono immaginato i terroristi che arrivavano dalle scale o dall’ascensore uccidendoci tutti con le raffiche di mitra o lanciando una granata. Per fortuna non è successo, sono riuscito a far uscire tutti".