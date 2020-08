Tsai incontra il ministro della Salute Azar. Taiwan-Usa sempre più vicini

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato il segretario alla Sanità Usa, Alex Azar, giunto ieri a Taipei, nella prima visita di una delegazione governativa degli Stati Uniti sull’isola dal 2014. E si tratta della delegazione di più alto profilo dalla fine del rapporti diplomatici, avvenuta nel 1979, quando Washington riconobbe ufficialmente la Repubblica popolare cinese. “Ho avuto un incontro produttivo con il segretario Azar e la delegazione del governo degli Stati Uniti”, scrive Tsai su Twitter, ringraziando esplicitamente il presidente Usa, Donald Trump, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, “per il supporto al modello Taiwan e la nostra partecipazione internazionale. Lavorando insieme, possiamo dimostrare che la democrazia è il sistema migliore per superare le sfide globali”.

Taiwan: Azar a Tsai, "forte sostegno e amicizia" da Trump

Il segretario alla Sanità degli Usa, Alex Azar, ringrazia la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, per l’accoglienza sull’isola, e lancia un messaggio di “forte sostegno e amicizia” da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, destinato a creare ulteriore irritazione a Pechino, che considera l’isola destinata alla “riunificazione pacifica” con la Cina. “E’ un vero onore essere qui a trasmettere un messaggio di forte sostegno e amicizia dal presidente Trump a Taiwan”, ha dichiarato Azar all’inizio del suo incontro con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, con cui si è congratulato per l’avvio del suo secondo mandato al vertice dell’isola a maggio scorso, dopo la vittoria alle elezioni di gennaio. “Sotto il presidente Trump, gli Stati Uniti hanno espresso ammirazione per il successo democratico di Taiwan in modi tangibili”, ha proseguito Azar, citando la firma del Taiwan Travel Act, e l’apertura della nuova sede dell’American Institute a Taiwan nel 2018, de facto Ambasciata Usa sull’isola.