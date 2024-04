Tajani: "Massimo impegno sull'Ucraina. Iran? Dobbiamo dare un forte segnale"

G7 sull'Ucraina, Tajani: "Abbiamo confermato tutti massimo impegno"

"Per quanto riguarda l'Ucraina abbiamo tutti confermato il nostro massimo impegno, sia dal punto di vista politico, dal punto di vista della ricostruzione e del sostegno. Ci sarà domani un documento dedicato all'Ucraina dove ribadiremo le nostre posizioni". Lo ha dichiarato ai giornalisti a Capri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la sessione della ministeriale del G7 dedicata all'Ucraina.

G7, Tajani: "Dobbiamo dare un forte segnale all'Iran"

"L'idea è quella di dare un segnale forte all'Iran perché non si ripeta quello che è successo. Un messaggio politico che poi si tramuta in azione concreta, ma qui è stata presa soltanto una decisione politica". Lo ha dichiarato ai giornalisti a Capri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito delle sanzioni a Teheran.

"Questo non è il luogo per decidere formalmente cosa fare, ogni Paese ha delle regole diverse per imporre sanzioni", ha spiegato Tajani, secondo cui "per quanto riguarda noi sarà l'Unione Europea a dover prendere le decisioni. Ci sarà il Cae a Lussemburgo lunedì e credo che inizieremo ad approfondire il tema delle sanzioni".