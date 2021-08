Talebani, ultimatum agli Usa: se resteranno dopo il 31 agosto reagiremo

L'ultimatum dei talebani agli Usa. A Sky News da Doha il portavoce Suhail Shaheen: “Il presidente Biden ha annunciato che ritireranno tutte le loro truppe entro il 31 agosto. Se estendono questo termine vuol dire che stanno prorogando l’occupazione: è una linea rossa e se lo faranno ci saranno conseguenze”. Se gli Stati Uniti o il Regno Unito dovessero cercare più tempo per continuare le evacuazioni, la risposta è no”, ha detto ancora Shaheen all’emittente britannica. Commentando le immagini di disperazione di chi cerca di scappare dal Paese, Shaheen ha liquidato il fenomeno come “migrazione economica” assicurando che “non è perché sono preoccupati o spaventati”. "Vogliono risiedere nei paesi occidentali e questa è una sorta di migrazione economica perché l'Afghanistan è un paese povero e il 70% della popolazione afgana vive sotto la soglia della povertà, quindi tutti vogliono stabilirsi nei paesi occidentali per avere una vita prospera”. Sulle immagini che testimoniano del ritorno della violenza contro le donne da parte dei talebani, il portavoce ha detto che sono “tutte notizie false: posso assicurarvi che ci sono molte segnalazioni dei nostri avversari che affermano ciò che non è basato sulla realtà".