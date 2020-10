Tanzania, Magufuli verso la vittoria. Dubbi sulla regolarità del voto

In base ai risultati ancora preliminari delle elezioni parlamentari in Tanzania, il partito al governo Chama Cha Mapenduzi (Ccm) conquisterebbe 218 seggi su 220 totali. E' quanto riporta il quotidiano locale "Mwananchi". Il governo degli Stati Uniti ha nel frattempo espresso "seri dubbi" sulla credibilità delle elezioni presidenziali, i cui primi risultati indicano come vincitore il presidente uscente John Magufuli e il suo partito Chama Cha Mapenduzi (Ccm).

In una nota, l'ambasciata statunitense a Dodoma ha detto che esistono "accuse credibili di significative frodi e intimidazioni legate alle elezioni", sottolineando che "queste irregolarità e gli enormi margini di vittoria (del partito al governo) sollevano seri dubbi sulla credibilità dei risultati".

In particolare, la rappresentanza diplomatica sottolinea che lo svolgimento dello scrutinio sarebbe stato viziato da episodi di doppio voto, schede elettorali pre-compilate, arresti di candidati e manifestanti, da restrizioni imposte ai rappresentanti dei partiti politici per accedere ai seggi elettorali e dal blocco delle piattaforme dei social media.

Secondo i risultati provvisori annunciati in precedenza dalla Commissione elettorale della Tanzania, il presidente uscente John Magufuli avrebbe ottenuto circa l'85 per cento dei voti nei 32 collegi elettorali (sui 264 complessivi) finora scrutinati. Le elezioni presidenziali si sono svolte lo scorso 28 ottobre nello stesso giorno di quelle parlamentari.