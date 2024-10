Teheran, Khamenei in moschea con il fucile accanto: "Legittimo l'attacco del 7 ottobre a Israele"

Iran, Khamenei: 'Attacco a Israele legittimo, punizione minore'

L'attacco missilistico dell'Iran contro Israele è stato "del tutto legittimo" ed è "la punizione minore". Lo ha sostenuto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, nel discorso diffuso dall'iraniana Press Tv durante la preghiera del venerdì a Teheran. La preghiera è stata preceduta da una "cerimonia di commemorazione" in ricordo di Hasan Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi ucciso una settimana fa in un raid israeliano a Beirut.

Alla cerimonia funebre per Nasrallah, il leader supremo Khamenei si è presentato con un fucile al fianco

Iran, Khamenei: 'Tutti i Paesi hanno diritto a autodifesa'

"Ogni Nazione ha diritto all'autodifesa contro gli aggressori". Lo ha detto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khameni, nel suo intervento diffuso dall'iraniana Press Tv. Khamenei sta guidando la preghiera del venerdì a Teheran, preceduta da una "cerimonia di commemorazione" in ricordo di Hasan Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi ucciso una settimana fa in un raid israeliano a Beirut.

Iran, Khamenei: 'Paesi islamici hanno nemico comune'

I Paesi islamici hanno "un nemico comune". Lo ha detto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khameni, nel suo intervento alla cerimonia a Teheran in ricordo di Hasan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso una settimana fa in un raid israeliano a Beirut.

Medio Oriente, Biden, 'non ci sarà una guerra a tutto campo, possiamo evitarla'

Il Presidente americano Joe Biden non prevede "una guerra a tutto campo" in Medio Oriente ma aggiunge, "quanto potete essere sicuri che non pioverà? Non credo che ci sarà una guerra a tutto campo". "Penso che sia possibile evitarla. Ma c'è ancora molto da fare, ancora molto da fare", ha aggiunto, parlando con i giornalisti del pool della Casa Bianca. Biden ha ribadito che gli Stati Uniti "hanno già aiutato Israele, proteggeremo Israele". Quanto al possibile aumento dei prezzi del petrolio in seguito a un eventuale attacco di Israele contro siti per la produzione in Iran, il Presidente americano ha affermato: "se un urgano colpisce, i prezzi salgono. Non so, chi può sapere". E precisa di non aver parlato in questi giorni con il Premier israeliano Benjamin Netanyahu - come aveva invece detto, domenica, che avrebbe fatto - perché nella regione "non c'è alcuna azione".