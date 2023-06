Tensione alle stelle nello stretto di Taiwan: sfiorata la collisione tra navi

Tensione alle stelle Cina-Usa, Pechino avverte: "No a qualsiasi interferenza"

Non s'arrestano le tensioni tra Cina e Stati Uniti: due navi miltiari sono arrivate pericolosamente a un passo dalla collisione nello Stretto di Taiwan, evitata per poco più di 100 metri nel mezzo delle pessime relazioni tra le due superpotenze. Quasi avesse un segnale premonitore, il capo del Pentagono Lloyd Austin, durante l'intervento allo Shanghi-La Dialogue di Singapore, il forum sulla sicurezza al quale è presente l'omologo cinese Li Shangfu, aveva rimarcato "essenziale" il dialogo tra i due Stati per evitare che calcoli errati generino un conflitto.

"Per i leader responsabili della difesa, il momento giusto per parlare è in qualsiasi momento, il momento giusto per parlare è ogni volta e il momento giusto per parlare è adesso e una cordiale stretta di mano a cena non può sostituire l'impegno in tal senso", ha spiegato Austin riferendosi al breve incontro con Li di venerdì sera alla cena di apertura del meeting.