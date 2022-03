Terza Guerra Mondiale? "Già iniziata". Putin "vuole gran parte dell'Europa"

Guerra Ucraina, l'analisi dell'autorevole The Philadelphia Inquirer



"Questa guerra riguarda tutto il mondo", ha affermato alla CNN Volodymyr Zelensky da un bunker sotterraneo, circondato da sacchi di sabbia. Il coraggioso presidente ucraino ha ragione, si legge sull'autorevole The Philadelphia Inquirer.

Gli ucraini stanno combattendo per noi, per gli Stati Uniti, per l'Europa, per te, per me. Dire, come ha fatto Zelensky, che i suoi connazionali stanno combattendo per "democrazia e libertà" è assolutamente giusto, ma potrebbe essere troppo astratto per essere compreso perfino da molti americani - scrive Trudy Rubin, uno dei columnist più famosa e influenti d'Oltreoceano.

Se Vladimir Putin può conquistare un paese pacifico con la forza bruta nel 21° secolo e massacrare deliberatamente i civili per raggiungere i suoi obiettivi, allora siamo tutti a rischio. Non si fermerà con l'Ucraina.

Se Putin può apertamente minacciare una guerra nucleare per spaventare la NATO, allora gran parte dell'Europa è in pericolo. Se questo "assassino squilibrato" può giocare a giochi pericolosi con attacchi informatici e armi nucleari, la minaccia si estende dall'altra parte dell'Atlantico fino agli Stati Uniti.

"La terza guerra mondiale è già iniziata", ha affermato al The Philadelphia Inquirer l'ex vice primo ministro ucraino Ivanna Klympush-Tsintsadze tramite una chiamata WhatsApp questa settimana. Solo tre settimane Trudy Rubin la incontrava nel suo ufficio al parlamento ucraino, i cui membri sono ora sulla lista di Putin. Il "criminale di guerra russo" ha già inviato feroci squadre d'assalto cecene in Ucraina per assassinare i suoi leader.

"Quanti stati devono essere distrutti prima che l'Occidente si svegli?", chiese Klympush-Tsintsadze, con la voce rotta dall'emozione.

“La minaccia nucleare è già qui. I russi hanno già preso il controllo di Chernobyl (il luogo del disastro nucleare del 1986). I loro caccia sono sospesi su Chernobyl mentre sparano contro le nostre città e non possiamo rispondere perché si trovano in una zona nucleare”.

Ci sono altri reattori nucleari ancora attivi in ​​Ucraina e sono anch'essi a rischio.