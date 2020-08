Tik Tok, nuovo ordine di Trump: "Bytedance deve cedere app di karaoke"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo in cui si afferma che il colosso cinese di Internet ByteDance, deve vendere la sua partecipazione nell'app Musical.ly che ha acquistato e fuso con TikTok. Il provvedimento si aggancia alle radicali restrizioni disposte la scorsa settimana da Trump, che ha ordinato a TikTok e WeChat di cessare tutte le loro operazioni negli Usa. ByteDance ha acquistato l'app per video karaoke Musical.y da un concorrente cinese circa tre anni fa, in un accordo del valore di quasi un miliardo di dollari. La appa è stata incorporata in TikTok. L'ordine esecutivo di Trump sostiene che ci sono "prove credibili" che l'acquisizione di Musical.ly da parte di ByteDance "minacci di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". Il provvedimento, che ha effetto retroattivo a 90 giorni, vieta l'acquisizione e impedisce a ByteDance di avere alcun interesse in Musical.ly. Trump ha ordinato che qualsiasi vendita di interessi in Musical.ly negli Stati Uniti sia avallata dal Committee on Foreign Investment, che per dare il via libera deve avere accesso ai libri contabili di ByteDance.

"Come abbiamo detto in precedenza, TikTok è amata da 100 milioni di americani perché è un luogo di intrattenimento, espressione personale e connessione", è stata la reazione di ByteDance. Secondo il nuovo ordine esecutivo, la società cinese dovrà distruggere tutte le copie dei dati di TikTok legate agli utenti americani e informare il Committee on Foreign Investment una volta conclusa l'operazione. Secondo quanto uscito di recente sul Wall Street Journal, TikTok raccoglieva dati sugli utenti senza avvertirli, violando le norme sulla privacy.