Transizione sì, ma senza lasciare nessuno indietro

Cop28, a Dubai si discute di una transizione ecologica non "ideologica"

Mentre siamo ai titoli di coda della Cop28, decine di migliaia di delegati provenienti da tutto il mondo continuano a studiare come il clima si interconnetta agli altri obiettivi globali. Temi diversi come la salute, il genere, i giovani, l'istruzione e una transizione equa vengono discussi nelle decine di padiglioni e conferenze che compongono l’Expo City di Dubai. Non è un caso. La natura onnipresente dei cambiamenti climatici e l'interconnessione delle sfide che il mondo affronta richiedono una risposta olistica e coordinata da parte dei governi, delle imprese e della società civile.

Uno degli esempi più pertinenti è il nesso tra gli sforzi per decarbonizzare l'atmosfera globale attraverso massicce riduzioni delle emissioni, preservare ed aumentare i serbatoi naturali di carbonio e la biodiversità, e creare opportunità di crescita equa per miliardi di persone che ancora non le hanno avute. Queste tre grandi missioni sono così strettamente intrecciate che devono essere perseguite in modo coordinato. Altrimenti, c'è il rischio che il progresso in uno di questi ambiti ostacoli il progresso negli altri.

Questa dinamica è particolarmente rilevante nel Sud del mondo, che ospita il 75% della popolazione mondiale e che sta già subendo il peso dei cambiamenti climatici con problemi, come il calore estremo, la scarsità d'acqua e la bassa qualità dell'aria, che creano sfide sistemiche. Ciò avviene nonostante il fatto che il 10% più ricco del mondo abbia un'impronta di carbonio pro capite 11 volte superiore al 50% più povero della popolazione globale. Ecco perché la Presidenza della Cop28 ha posto così tanto l'accento sul facilitare l'autentica inclusione e il coinvolgimento di nazioni e imprese dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo, dove troppo spesso si chiede ai decisori di compiere scelte impossibili tra clima e sviluppo umano.

In questo contesto, è chiaro che non possiamo più permetterci di separare l'agenda dello sviluppo umano - che comprende 12 degli 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) - dall'agenda climatica e della natura. Sono due facce della stessa medaglia, e la sintesi è una politica climatica positiva e inclusiva che favorisca un'evoluzione più verde di tutti i nostri sistemi, garantendo nel contempo che tutte le vite e i mezzi di sussistenza siano influenzati positivamente. Non è solo un'ambizione. È la nostra unica opzione realistica se vogliamo affrontare seriamente i cambiamenti climatici e il degrado naturale in modo che nessuno venga lasciato indietro.

Cosa significa ciò nella pratica? Prima di tutto, è essenziale che le strategie di decarbonizzazione e di protezione della biodiversità siano progettate e attuate in modo tale da sostenere, anziché minare, gli obiettivi centrali dell'Onu di porre fine alla povertà e migliorare la qualità della vita per tutti gli 8 miliardi dei nostri concittadini nel mondo di oggi, e per le generazioni future. Questo deve essere il fondamento di una transizione giusta. Dopotutto, l'eccezionale aumento dell'accesso a energia economica e affidabile, strettamente legato a forniture alimentari convenienti, è stato il fondamento della trasformazione delle vite di miliardi di persone, dall'accesso alle cure mediche all'aspettativa di vita, nel corso di decenni. È moralmente assurdo aspettarsi che miliardi di persone in tutto il mondo, inclusi gli 800 milioni senza accesso all'elettricità oggi e i 2,3 miliardi senza accesso a combustibili puliti per la cottura di cibi, non cerchino di migliorare la qualità e la longevità delle proprie vite. Inibire lo sviluppo economico e umano, che è innegabilmente sostenuto da energia accessibile ed economica e che ha visto i tassi globali di povertà diminuire di oltre il 75% dagli anni '90, semplicemente, non è un'opzione.

Infine, non possiamo più considerare la natura come ornamentale, ma dobbiamo invece abbracciare la realtà che è fondamentale nella nostra ricerca collettiva di un'esistenza prospera e a zero emissioni nette. Ecco perché dobbiamo aspettarci un massiccio aumento degli investimenti globali nella natura e nella biodiversità, riconoscendo che sono parte integrante della ricerca dei nostri obiettivi climatici e di sviluppo umano. Si tratta di un'opportunità vitale, con il potenziale delle soluzioni naturali di generare un terzo delle emissioni necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

Forse l'unica cosa su cui tutti, ovunque, possono concordare è che finora l'approccio non ha funzionato. Le emissioni globali sono il 50% più alte oggi rispetto al primo incontro della Cop nel 1995. I tassi di riduzione della povertà globale stanno rallentando. La biodiversità è sotto una minaccia maggiore oggi che in qualsiasi altro momento della storia. Mentre siamo alla fine della Cop28, spetta a noi tutti, in tutti i settori, continuare a colmare il divario di fiducia. Possiamo farlo assicurando tutte le comunità del mondo che i cambiamenti climatici e il degrado della natura vengono affrontati in modo da favorire, non minacciare, l’uscita dalla povertà per miliardi di persone.

*Rappresentante Speciale per gli Affari e la Filantropia della Cop28