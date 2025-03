Trump e Xi Jinping alleati silenziosi nella ristrutturazione dell'ordine mondiale

Trump e Xi Jinping, tra conflitti e convergenze

Il direttore esecutivo di Bloomberg, Daniel Ten Kate ha scritto un editoriale particolarmente interessante, che stimola la riflessione, in un mondo che sta cambiando radicalmente i propri paradigmi. In una gelida giornata in Alaska nel marzo 2021, poco dopo l'insediamento di Joe Biden, i più importanti diplomatici statunitensi e cinesi si sono riuniti all'Hotel Captain Cook di Anchorage per un incontro che è rapidamente uscito dai binari.

Tali incontri solitamente seguono un copione: i giornalisti vengono fatti entrare, entrambe le parti fanno qualche banale commento di apertura e poi si passa al sodo, una volta che le telecamere se ne sono andate. In questo caso, si sono impegnati in un duello di 71 minuti sull'ordine internazionale, protrattosi mentre i traduttori cercavano di trasmettere con precisione il messaggio diretto tra sguardi impacciati e impassibili da entrambe le parti.

Ciò che fece davvero infuriare i visitatori provenienti da Pechino furono i commenti dell'allora Segretario di Stato Antony Blinken, che accusò la Cina di "coercizione economica" contro gli alleati degli Stati Uniti e criticò duramente le azioni a Hong Kong, Xinjiang e Taiwan che "minacciano l'ordine basato sulle regole, che mantiene la stabilità globale". Chiese che quel sistema fosse rafforzato e disse che l'alternativa "è un mondo in cui la forza fa la ragione e i vincitori si prendono tutto".

Il principale diplomatico cinese dell'epoca, Yang Jiechi, rispose con una lunga replica, affermando che la sua nazione segue "il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite". Gli Stati Uniti, disse, "non rappresentano il mondo" e molte nazioni non riconoscono "i valori universali sostenuti dagli Stati Uniti". "Gli Stati Uniti hanno la loro democrazia in stile americano e la Cina ha la democrazia in stile cinese", ha affermato Yang.

Quattro anni dopo, con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, il tira e molla sembra quasi pittoresco. Il discorso di Blinken su un "ordine basato sulle regole" è stato sostituito con la dottrina di "America first" e "pace attraverso la forza". Trump ha minacciato amici e nemici con sanzioni e dazi, ha spinto ad acquisire, in qualche modo, la Groenlandia e la Striscia di Gaza, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, un "dittatore", poi l'ha preso in giro fingendo di non ricordarselo e, infine, assieme al suo vice JD Vance, l'ha umiliato in mondovisione.

"È davvero la pace attraverso la forza", ha detto Trump la scorsa settimana. "Perché senza la forza sarà molto difficile avere la pace". E ha aggiunto che "io e Putin vogliamo la pace, altri no" col chiaro riferimento implicito all'Ucraina e a una fetta importante dell'UE. Trump ha anche messo in discussione l’essenza stessa dello stato di diritto, dichiarando sui social media che: “chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”. E' una citazione, spesso attribuita a Napoleone Bonaparte, che, declinata al mondo contemporaneo, mette in subbuglio uno dei dogmi della post modernità liberal, antitradizionale e antipatriottica.

"A poco più di un mese dall'inizio del secondo mandato di Trump, la netta linea di demarcazione che divideva gli Stati Uniti e la Cina in Alaska è ormai sfumata, se non del tutto cancellata", sostiene Bloomberg. "La comprensione del potere da parte di Trump, che esige fedeltà e dimostra di essere pronto a usare la coercizione per raggiungere i propri obiettivi - scrive Daniel Ten Kate - è, presumibilmente, più in linea con la visione del mondo della Cina di qualsiasi altro presidente degli Stati Uniti, dalla fondazione dell'ONU, dopo la seconda guerra mondiale.

In Cina, tutti i politici, i soldati, i giudici, i burocrati e i giganti commerciali rispondono al Partito Comunista. Tale forma di controllo si vedrà la prossima settimana, al Congresso Nazionale del Popolo. Il governo di Xi ha speso miliardi per creare uno stato di sorveglianza orwelliano per monitorare i cittadini e sedare il dissenso, prima che possa minacciare il Partito. Le leggi servono come strumenti per mantenere il potere e l'accesso al mercato cinese di 1,4 miliardi di consumatori è brandito come un'arma per raggiungere obiettivi geopolitici. Spesso, però, entrambi questi sistemi sembrano essere usati anche dalle cosiddette democrazie occidentali...

"Ma mentre Xi flette ogni briciolo di muscolo statale per assicurarsi che nessuno possa sfidare il potere del Partito, Trump sta usando tutte le leve della potenza economica e militare americana per mantenere gli Stati Uniti davanti alla Cina come superpotenza preminente del mondo. Se questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, nel breve termine, nel lungo periodo si sta creando un mondo molto più allineato agli interessi della Cina", sostiene Bloomberg. All'inizio del suo secondo mandato, Trump sembra essere in una posizione più forte rispetto a otto anni fa. Ha già imposto dazi del 10% su tutte le importazioni cinesi e ha minacciato un ulteriore 10% per la prossima settimana. Potrebbero aumentare ancora, mentre soppesa altre mosse radicali per mantenere la supremazia economica, militare e tecnologica degli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, Trump ha indicato di essere aperto a un accordo con la Cina. Ha suggerito alcune richieste (vuole che la Cina approvi la vendita di TikTok e aiuti a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina), ma non è chiaro se si opporrà alle linee rosse di Xi sulla sovranità. Mentre Trump si è circondato di molti falchi cinesi, il suo confidente più vicino sembra essere Elon Musk, che ha ampi interessi commerciali nella seconda più grande economia del mondo.

Finora, Xi sta utilizzando la strategia della calma. Sembra aver imparato la lezione dal primo round della guerra commerciale, quando la Cina è stata colta impreparata nei negoziati e ha abboccato alle provocazioni di Trump. A differenza di leader come il canadese Justin Trudeau, che è corso da Trump per evitare i dazi, finora ha respinto le richieste di un'altra telefonata con il presidente degli Stati Uniti. Xi, probabilmente, accetterebbe un accordo rapido, se i termini non fossero troppo dolorosi. Il suo obiettivo a lungo termine è costruire una Cina solida di fronte agli Stati Uniti.

Come la maggior parte degli americani, la maggioranza dei cinesi vuole solo trovare un buon lavoro, mangiare fuori nei weekend, comprare cose belle, viaggiare per il mondo, garantire ai propri figli un'istruzione di qualità e trascorrere del tempo con le proprie famiglie. Queste aspirazioni costituiscono il nucleo del contratto sociale cinese: cedere il controllo politico al Partito Comunista in cambio della prospettiva di una vita più confortevole.

La riunione dell'NPC della prossima settimana fornirà un modello per i piani di Xi per far ripartire nazionale, in un mondo più protezionistico. Mentre si prevede che ciò includa misure per aumentare i consumi, aiutando la Cina ad attenuare le persistenti richieste degli Stati Uniti di riequilibrare l'economia, Xi vuole comunque mantenere un forte settore manifatturiero, principalmente come fonte di posti di lavoro e innovazione, ma anche per la sicurezza nazionale.

Per Xi, un settore industriale sano è anche fondamentale per produrre armi ed energia. Pannelli solari e batterie, ad esempio, potrebbero ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati se gli Stati Uniti e i loro alleati tentassero mai di tagliare i rifornimenti in una guerra per Taiwan, da tempo il più grande punto di infiammabilità tra Stati Uniti e Cina.

Le dichiarazioni di Trump indicano che eviterà di combattere con avversari strategici come Russia e Cina, a meno che gli interessi fondamentali degli Stati Uniti non siano direttamente minacciati, ossia una prospettiva preoccupante per gli alleati di lunga data in Europa e Asia orientale, così come per Taiwan. Agli occhi della Cina, Trump è semplicemente più onesto di altre amministrazioni riguardo al desiderio di egemonia degli Stati Uniti.

Con Trump, anche la storica pretesa di autorità morale è fuori dalla finestra. I suoi Stati Uniti sono un paese in cui l'Ucraina ha provocato la Russia, portandola in guerra, dove i legislatori europei sono una minaccia alla sicurezza più grande di Russia e Cina, dove le alleanze sono racket di protezione, dove la sovranità è negoziabile e dove quasi ogni oppressione dei deboli può essere giustificata in nome dell'interesse nazionale.

Tutto ciò si adatta agli interessi strategici della Cina, tra cui la sua opposizione alle alleanze militari formali, alle restrizioni delle libertà civili in nome della sicurezza nazionale e alle rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale, a Taiwan e altrove nella sua periferia. Yang, il diplomatico cinese che si è scontrato con i funzionari statunitensi in Alaska, ha articolato la posizione della Cina nel 2010, quando ha scioccato il Sud-est asiatico dichiarando: "La Cina è un grande paese e gli altri paesi sono piccoli paesi, e questo è solo un dato di fatto".

Questa più ampia convergenza tra Stati Uniti e Cina è stata messa in mostra questa settimana all'ONU, quando entrambi i paesi hanno concordato una risoluzione del Consiglio di sicurezza sull'Ucraina che non ha incolpato Putin per aver iniziato la guerra. Per la Cina, che ha raccolto forse più benefici economici dall'ordine basato sulle regole di qualsiasi altro paese, questo è esattamente il modo in cui l'organismo globale dovrebbe operare: le grandi potenze dividono il mondo in sfere di influenza e trovano modi per risolvere i problemi senza alcun appello magnanimo ai diritti umani universali.

"Nella lotta generale per il potere, Xi ha un grande vantaggio su Trump: a 71 anni, il leader cinese è sette anni più giovane e non ha mai dovuto affrontare elezioni", ricorda Ten Kate. Ciò significa che Xi può effettivamente aspettare Trump, finché il pendolo non torna a oscillare negli Stati Uniti. Quando ciò accadrà, chiunque prenderà il potere potrebbe scoprire che la "democrazia in stile cinese" è la norma e che "l'ordine basato sulle regole" è cambiato radicalmente, forse per sempre".