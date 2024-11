Elezioni Usa e lo choc Trump per la Sx: così il "male assoluto" si prepara a rivoluzionare l'America

Lo choc Trump per la Sinistra americana e non solo. Commento

Per chi segue la politica estera soprattutto quella degli Stati Uniti con l'elezione di Trump ha subito uno shock. Perché? Sono saliti sui vari palchi a supportare la propria beniamina Kamala Harris un numero elevato di star dello spettacolo degli USA, dal calibro internazionale e non solo. Dall'altra, a sostegno di Donald Trump, ha fatto irruzione l'uomo più ricco del mondo, e come lo chiamo io, Massimo Decimo (X°) Elon Musk (la X lo circonda in quasi tutte le sue iniziative) non solo ha sborsato una cifra consistente in favore della campagna elettorale, ma ha presenziato di persona dando un contributo “fisico”.

In generale la politica sia dei DEM americani sia della sinistra a livello mondiale non si aspettava un risultato così eclatante, anzi si sono spesi con una certezza “granitica” di vittoria non solo annunciata, ma addirittura palpabile. Il risveglio per i “tifosi” della Harris è stato come vedere un film alla Nightmare e scoprire che anche loro erano fra i protagonisti; un vero incubo.

I giornali, i politici e gli opinionisti di sinistra hanno salutato questo “di nuovo” Presidente come se fosse il male assoluto e nel migliore dei casi è stato tacciato di voler affondare la democrazia. Se quello che sostengono perché l'hanno “democraticamente votato? Però, come sempre, è necessario verificare quanto sarà mantenuto delle promesse fatte. Maybe next time it'll be better. Forse, andrà meglio la prossima volta. Chiudo con un militaresco pensiero di Sun Tzu; “se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia”.