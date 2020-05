Trump: "La globalizzazione è finita. Non rinegozierò l'accordo con la Cina"

La pandemia di coronavirus dimostra che l'era della globalizzazione e' finita: lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox Business. Il presidente Usa ha anche detto che non rinegoziera' l'accordo commerciale con la Cina. In questo momento 'non voglio parlare' con il leader cinese Xi Jinping - ha detto Trump durante l'intervista a Maria Bartiromo rispondendo a una domanda sulla recente impennata delle tensioni tra le due superpotenze. 'Potrebbe essere difficile avere partnership con Cina ma e' ok per me', ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca.

'E' un grande momento' per avere un dollaro forte' - ha detto il presidente Usa. In passato, l'inquilino della Casa Bianca aveva criticato la Fed sottolineando come una valuta forte penalizzava l'economia. "Stiamo pagando zero interessi. Nemmeno questo era mai successo', ha notato Trump.