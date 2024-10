Trump, pesante attacco a Harris in vista delle elezioni Usa: "Ci porterà alla terza guerra mondiale"

A pochi giorni dalle elezioni negli Stati Uniti, lo scontro tra il candidato repubblicano Donald Trump e la vicepresidente democratica Kamala Harris continua ad essere acceso.

In un recente comizio in Pennsylvania, Trump ha pesantemente criticato Harris, definendola "incompetente" e sostenendo che la sua elezione come presidente potrebbe portare gli Stati Uniti verso una terza guerra mondiale.

"Votare per lei sarebbe come mettere a rischio milioni di vite", ha affermato Trump, aggiungendo che Harris non sarebbe all'altezza di gestire relazioni internazionali con leader come il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin.