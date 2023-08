Trump si costituisce ad Atlanta. La foto segnaletica imbronciato fa la storia

Usa, Trump e l'arresto show. L'ex presidente attacca: "Questa è una parodia della giustizia"

Donald Trump si costituisce in Georgia e il suo arresto diventa uno show. Per la prima volta nella storia viene pubblicata la foto segnaletica di un ex presidente Usa. Il tycoon sceglie volontariamente un'espressione imbronciata e l'appuntamento con la giustizia viene trasformato in spettacolo. Detenuto "P01135809", schedato con il numero 2313827. Trump è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti nel carcere di Fulton County, raggiunto da tredici capi d’accusa legati al tentativo, in concorso con altre diciotto persone, di sovvertire in Georgia il risultato elettorale delle presidenziali del 2020. Poco prima di lasciare l'aeroporto di Atlanta a bordo del suo aereo privato, Trump ha parlato di “parodia della giustizia”. “Non ho fatto niente di sbagliato - ha detto, rivolto ai reporter che lo attendevano sulla pista - noi abbiamo tutti i diritti di contestare un’elezione ritenuta disonesta, e noi pensiamo che sia stata molto disonesta”.

“E’ un momento molto triste”, ha commentato, “questa è un’interferenza elettorale”, ha ribadito, prima di avviarsi verso l’aereo, senza rispondere alle domande urlate dai giornalisti. Meno di mezz’ora prima, il tycoon aveva lasciato il carcere, dietro il pagamento della cauzione da 200 mila dollari concordata dagli avvocati: 80 mila per il capo d’accusa principale, la violazione del Rico Act, la legge creata per contrastare le gang criminali, e 10 mila dollari per ognuno degli altri dodici reati per cui è stato incriminato.