Sudafrica, al via il summit Brics. Obiettivo: sfidare il G7 con nuova moneta

In Sudafrica parte il vertice Brics. Obiettivo: sfidare il G7 con nuova moneta comune

Al via oggi in Sudafrica il quindicesimo vertice Brics - rappresentato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - di Johannesburg, con una focus sul piano di rafforzamento dell’alleanza. L'obiettivo è infatti chiaro: le ormai ex economie emergenti puntano a creare un blocco che possa contrapporsi al G7, bilanciando così l’influenza dell’Occidente.

Oltre ai leader della quattro nazioni protagoniste - la Russia è rappresentata dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in assenza del presidente Vladimir Putin atteso però in videocollegamento - nella città sudafricana ci saranno anche quelli di molti Paesi asiatici, africani e mediorientali. In 40 sono interessati ad entrare nel summit delle economie emergenti che attualmente vale circa un quarto del prodotto interno lordo mondiale (con il 42% della popolazione del globo), e 23 hanno fatto domanda, ma nonostante l’obiettivo comune resti quello di contrastare l’Occidente, i Paesi Brics presentano divergenze nei loro interessi.