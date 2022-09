Turchia: Erdogan vicino all'accordo con Putin per lo sconto sul gas

Turchia: media, vicino accordo con Putin per sconto su gas

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e' vicino ad ottenere uno sconto sul prezzo del gas russo da parte del presidente russo Vladimir Putin. Il presidente turco, di rientro dai Balcani lo scorso venerdi, aveva espresso la speranza che "gli eventi evolvessero positivamente" e che i propri cittadini "non avessero problemi per l'inverno".

Tuttavia l'imminenza dell'accordo e' stata rilanciata dai media turchi oggi, secondo cui decisivo ai fini di un cospicuo sconto sul prezzo del gas sara' l'incontro tra Putin ed Erdogan a Samarcanda, previsto a fine mese nell'ambito dell'organizzazione per la Cooperazione di Shangai.

Cruciale per Erdogan e' stato impostare con il Cremlino un accordo che prevede un sistema di pagamento esclusivamente in lire turche e in rubli russi. Il presidente turco e' stato costretto in questa direzione dalla crisi economica che affligge la Turchia e dal fatto che il 40% del gas che soddisfa il fabbisogno della Turchia e' importato dalla Russia, e la Turchia ha un accordo che prevede forniture per 4 anni, anche se il prezzo e' in fase di rinegoziazione e non e' mai stato reso noto, neanche inizialmente. I due leader si sono incontrati gia' due volte dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 19 luglio a Teheran e il 5 agosto a Sochi, localita' russa del Mar Nero, confermando la volonta' di voler portare avanti e sviluppare i rapporti tra i due Paesi in ambito turistico, commerciale, economico ed energetico, nonostante il conflitto in corso e le sanzioni che colpiscono Mosca, che Ankara non ha pero' mai ritenuto di applicare.

Tuttavia e' il sistema di pagamento a costituire la chiave dell'accordo. Nel recente passato Russia e Cina avevano tentato di trovare un sistema di pagamento alternativo al dollaro in modo da evitare i circuiti di pagamento che danno forza alle sanzioni.