Turkmenistan, il presidente inventa un nuovo ruolo e nomina il figlio suo vice

Il presidente turkmeno Gurbanguly Berdymukhamedov ha creato un nuovo incarico di governo, nominando suo figlio come vice dell'esecutivo in un decreto pubblicato oggi sul quotidiano Neutralny Turkmenistan. Serdar Berdymukhammedov, 39 anni, considerato il probabile successore del padre, avrà il compito di modernizzare il sistema statale e migliorarne la governance, oltre ad essere responsabile dei servizi digitali del paese ricco di petrolio.

Gurbanguly Berdymukhamedov, al potere da 14 anni, governa il paese con pugno di ferro. Ufficialmente, il Turkmenistan non ha registrato alcun caso di Covid-19, nonostante sia situato in una regione duramente colpita dalla pandemia. Inoltre, Berdymukhamedov è stato ampiamente criticato dalla comunità internazionale per aver perseguitato dissidenti e per un culto della personalità particolarmente esoso. Ad esempio, ha commissionato una statua equestre di 21 metri costruita in marmo e ricoperta d'oro, che lo raffigura in veste di cavaliere, chiamata "Arkadag", che significa protettore.