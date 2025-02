Tutte le frasi celebri di Donald Trump

Donald Trump, le frasi celebri (e spesso sconcertanti)

Il Presidente Usa, Donald Trump da sempre è uomo le cui frasi sono tutt'altro che simbolo di diplomazia, anzi. Sono spesso uscite secche, dirette, sprezzanti, sorprendenti, a volte anche sconvolgenti. Frasi su qualsiasi tipo di argomento, dai migranti, all'economia, dai rapporti internazionali allo sport, dalla vita privata alle questioni sociali globali. Di sicuro frasi spesso mai banali.

Ecco le più famose, in una lista che ovviamente va aggiornata...

Le frasi celebri

"Zelensky è un comico mediocre ed un dittatore"

"Il Golfo del Messico da oggi si chiamerà Golfo delle Americhe"

"La Groenlandia sarà nostra, lo vogliono loro"

"Sono l’unico candidato che può fare questa promessa: impedirò, e lo farò con molta facilità, la Terza Guerra Mondiale"

"Gli immigrati di Haiti mangiano i gatti ed i cani"

"Il concetto di riscaldamento globale è stato creato da e per i cinesi per far sì che la produzione degli Stati Uniti non sia competitiva"

"Ho avuto a che fare con politici per tutta la vita. Sono tutti chiacchiere e niente azione"

“Certi ragazzi mi dicono che vogliono donne di sostanza, non belle modelle. Significa solo che non possono avere belle modelle”

"Gli immigrati portano droga, portano crimine. Sono stupratori"

“Potrei stare in mezzo alla Quinta Strada e sparare a qualcuno e non perderei elettori”

“A New York nevica e si gela, ci farebbe comodo un po’ di quel riscaldamento globale!”

“Gente che arriva da questo cesso di paesi. Sarebbe meglio portare più persone dalla Norvegia. Sono la persona meno razzista che tu abbia mai intervistato”

“Non possiamo iniettare del disinfettante per uccidere il Covid?”

“Mi dispiace per voi perdenti e hater, ma il mio QI è uno dei più alti, lo sapete tutti! Per favore, non sentitevi stupidi e insicuri, non è colpa vostra”

“Far lavorare una moglie è una cosa molto rischiosa”