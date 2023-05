Ucraina, nube tossica verso l'Europa smentita dall'Agenzia atomica polacca

Ucraina, mentre il G7 ammonisce la Russia, Mosca annuncia l'arrivo di una nube tossica verso l'Europa

La guerra in Ucraina giunge al 450esimo giorno. Mentre Kiev è ancora sotto attacco, Mosca ha riferito che una nube radioattiva si starebbe muovendo verso l'Europa. La causa sarebbe da ricercare nella distruzione di un deposito di munizioni all’uranio impoverito arrivate dall'Occidente. Ma l'Agenzia atomica polacca ha smentito: "Nessuna emergenza". Kiev, intanto, sta tentando il contrattacco dopo aver ripreso l’iniziativa a Bakhmut. I leader del G7, invece, si sono ritrovati in Giappone per discutere di un vertice di pace, dove verranno annunciate nuove sanzioni per isolare economicamente la Russia. Zelensky, che oggi è in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega Araba, ha confermato la sua presenza al summit.

G7 in Giappone: "Nuove sanzioni alla Russia"

Al G7 di Hiroshima, in calendario dal 19 al 21 maggio, saranno presenti tutti i leader dei Paesi membri, compresa la premier Giorgia Meloni. Nella giornata di domenica è atteso anche anche Volodmoyr Zelensky. I lavori puntano soprattutto a una nuova stretta contro Mosca, dall’energia alle sanzioni. "La retorica nucleare irresponsabile della Russia, l'indebolimento dei regimi di controllo degli armamenti e l'intenzione dichiarata di dispiegare armi nucleari in Bielorussia sono pericolose e inaccettabili", sottolineano dal vertice. "Ricordiamo - si legge in una nota - la dichiarazione a Bali di tutti i leader del G20, compresa la Russia. In questo contesto, ribadiamo la nostra posizione secondo cui le minacce da parte della Russia dell'uso di armi nucleari, per non parlare di qualsiasi ricorso alle armi nucleari da parte di Mosca nel contesto della sua aggressione contro l'Ucraina sono inammissibili".