Ucraina, Berlino dà il via libera all'invio dei super-tank Leopard a Kiev

Ucraina, è arrivato il via libera da parte della Germania all'invio dei carri armati Leopard a Kiev

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha riferito che la Germania è pronta ad autorizzare la Polonia a inviare carri armati Leopard all'Ucraina. Come ha sottolineato Baerbock, parlando della possibilità che Varsavia invii i Leopard a Kiev, "se ci viene chiesto, allora non ci metteremo in mezzo". "Sappiamo quanto siano importanti questi carri armati ed è per questo che ne stiamo discutendo ora con i nostri partner. Dobbiamo assicurarci che le vite delle persone vengano salvate e il territorio dell'Ucraina liberato", ha aggiunto.

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha fatto sapere di aspettarsi una decisione a breve sull'invio o meno di carri armati Leopard all'Ucraina, come richiesto insistentemente da Kiev. In un'intervista alla tv Ard, Pistorius ha sottolineato la necessità di non prendere una decisione affrettata, dovendo tenere in considerazione diversi fattori, compresa la sicurezza dei tedeschi in patria.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Fabio Fazio: "Assurdo che altre nazioni facciano pressione"

"Sono convinto che la Germania farà quello che deve fare": lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando del possibile invio dei carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina nel corso dell'intervista con Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Capisco le difficoltà di Scholz e trovo assurdo che altre nazioni facciano pressioni", ha aggiunto Crosetto, "ogni Paese è autonomo, ogni nazione ha la propria maggioranza".