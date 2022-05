Ucraina, Cingolani: "Siamo entrati in un'economia di guerra, va detto"

Ucraina, Cingolani: siamo entrati in un'economia di guerra

"Noi siamo in un'economia di guerra, credo ormai che questa cosa vada detta chiaramente". Lo ha affermato, nel corso della quindicesima edizione del "Città Impresa", il Festival delle Imprese Champion a Vicenza, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, per il quale "noi siamo entrati in un'economia di guerra: andare da un'economia di mercato a un'economia di guerra il passo è lungo".

Rigassificatori, Cingolani: saranno dove si fa più in fretta

Le navi rigassificatore che l'Italia sta cercando di affittare per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento "le piazzeremo nel posto che ci consentira' di fare il piu' in fretta possibile", ha assicurato il ministro.

Sui presunti ostacoli arrivati dalle localitaà candidate a ospitare gli impianti, Cingolani ha detto di aver "preso subito i contatti con gli amministratori locali" presso i quali "ho trovato delle istanze comprensibili", per cui il dibattito sui "rigassificatori non lo paragonerei all'effetto 'Nimby'". "Considerato che siamo in emergenza, il rigassificatore lo piazzeremo nel posto che ci permettera' di fare piu' in fretta", ha spiegato il ministro, ricordando che i siti fin qui individuati sono "l'area di Piombino e quella di Ravenna", si tratta "di una scelta meramente tecnica alla quale stiamo gia' provvedendo", con l'obiettivo di averli gia' operativi nel primo semestre del prossimo anno.

Nucleare: Cingolani, fare ricerca per autonomia energetica

"Non avrebbe senso oggi costruire centrali nucleari che tra dieci anni sarebbero gia' vecchie ha detto il ministro ma non per questo non dobbiamo fare ricerca su questo come su altre tecnologie che ci possano garantire una autonomia energetica". Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso della quindicesima edizione del Citta' Impresa, il Festival delle Imprese Champion a Vicenza.

