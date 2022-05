Utilities, il workshop sulla ventiduesima edizione dell’Osservatorio Agici-Acc

Gli scatti d'Affari

Durante l'incontro è avvenuta la premiazione dei “Manager Utilities 2021” nel settore dell’Energia e dei Servizi Pubblici Locali

Si è tenuta a Milano la presentazione del Workshop organizzato dall’Osservatorio Agici Finanza d'Impresa e Accenture dal titolo "Italia e dipendenza energetica: diversificare le fonti e investire sulle rinnovabili per un futuro meno vincolato e più decarbonizzato". L’evento, tenutosi il 5 maggio presso Palazzo Clerici, è stato un’occasione per parlare della transizione energetica legata al Paese e delle possibili strategie per accelerarla, anche in rapporto all’emergenza in Ucraina.

Marco Carta, Amministratore Delegato di Agici, ha commentato: “La trasformazione del mercato energetico globale impone grandi sfide a tutto il sistema Paese. L’Italia è stata per troppo tempo paralizzata da veti incrociati, ma ora deve tornare rapidamente a investire in infrastrutture per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione”.

A margine del Workshop, sono stati assegnati i premi “Manager Utilities 2021” dalla rivista “Management delle Utilities e delle Infrastrutture” (MUI), in memoria del Professor Andrea Gilardoni. Nella Categoria Energia è stato premiato Nicola Monti, AD di Edison, in onore della “nuova strategia di Edison focalizzata su sostenibilità e transizione energetica”. Per quanto riguarda la Categoria Servizi Pubblici Locali, il premio è stato conferito a Gianni Armani, AD di Iren, per “il nuovo Piano industriale di Iren e per il contributo allo sviluppo delle infrastrutture in Italia”. Infine, il Riconoscimento speciale è stato assegnato ad Alessandro Russo, presidente e AD del Gruppo CAP, in merito alle “politiche di innovazione e per la gestione in house efficiente del Gruppo Cap”.

“È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento in un periodo di cambiamento così sfidante e competitivo per il settore energetico come quello che stiamo vivendo. Come Edison, abbiamo l’opportunità unica di accelerare questa trasformazione e di disegnare un nuovo futuro per il Paese, le aziende e le persone in modo sostenibile. Questo premio è per tutte le persone di Edison che ogni giorno danno il loro contributo per dare concretezza a queste ambizioni declinandole in progetti e iniziative” ha dichiarato Nicola Monti.