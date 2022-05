Putin a rischio golpe: perchè gli uomini forti di Mosca lo vogliono far fuori

Putin a rischio golpe? La minaccia dei siloviki: chi sono e perché potrebbero rovesciarlo

La guerra in Ucraina arranca e il presidente russo Vladimir Putin è sempre più alle strette. L'aria di un “golpe” si respira già tempo, ma ora, a distanza di due mesi dall'inizio del conflitto, che non sta producendo i risultati sperati, la minaccia avrebbe un nome concreto: siloviki.

Secondo quanto racconta il sito online Virgilio i siloviki sono “gli uomini forti del governo di Mosca, personaggi di primissimo livello, che occupano posizioni apicali nei ministeri chiave e, soprattutto, nelle forze armate, i pochi eletti che Putin incontra per valutare le strategie della “operazione speciale” in Ucraina”, avrebbe in mente un golpe contro il presidente russo.

“Nicolai Patrushev, ex ufficiale del Kgb, Alexander Bortnikov, capo dell’Fsb, Sergei Shoigu, ministro della Difesa, Sergeu Naryshkin, capo dell’intelligence di Putin: sono questi, secondo diverse fonti occidentali, i siloviki che potrebbero minacciare il potere di Putin”, continua il sito.

Tuttavia, attaccare lo “zar” non è semplice. Forte dell’esperienza nel Kgb, Putin sa bene che il tradimento può arrivare dai collaboratori più stretti. Non a caso, nelle ultime settimane, il sistema di sicurezza del Cremlino è stato rafforzato.

Ma secondo Andrei Soldatov, uno dei massimi esperti di sicurezza russa, e Irina Borogan, interpellati uno dal Corriere della Sera e l'altro dal sito argentura.ru, i siloviki “sono spietati nel proteggere i propri interessi” e “se i problemi economici della Russia raggiungono il punto in cui i suoi governatori regionali iniziano a rompere i ranghi con Putin” allora potrebbero agire.

