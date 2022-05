Sondaggio Governatori: Musumeci delude, la top 20. Classifica

Sondaggio Governatori: Fontana e Cirio senza infamia e senza lode



Duro colpo per Giorgia Meloni in vista delle elezioni regionali in Sicilia. Il Governatore uscente Sebastiano Musumeci, che la presidente di Fratelli d'Italia vuole a tutti i costi ricandidare nonostante i dubbi in particolare di Matteo Salvini, risulta in fondo alla classifica del gradimento dei Governatori. Musumeci è terzultimo con il 50,7% e davanti solo a Marsilio (Abruzzo) e Toma (Molise). E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.

Da segnalare l'ottimo settimo posto di Christian Solinas, presidente della regione Sardegna, mentre delude Roberto Occhiuto (Calabria). Nel Centrosinistra Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) vince nettamente la sfida con il Governatore della Toscana Eugenio Giani. Nel Centrodestra, invece, Attilio Fontana - sul quale è in corso un dibattito in Lombardia sulla sua eventuale ricandidatura nel 2023 - non ottiene un risultato brillante ma supera la leghista Donatella Tesei (Umbria). In Fratelli d'Italia delude Francesco Acquaroli (Marche).





