Ucraina, disgelo tra Mosca-Kiev: il Cremlino apre a un incontro con Zelensky

Ucraina, segnali di disgelo Mosca-Kiev. Le indiscrezioni da fonti russe rese note dalla Cnn Turk

Primi cenni di disgelo tra Mosca e Kiev dopo 176 giorni di guerra: secondo quanto rende noto la Cnn Turk, la Russia avrebbe aperto a un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, assumendo così un atteggiamento più morbido nei confronti di Kiev.

Lo rende noto la Cnn Turk, citando fonti russe. Secondo tali fonti Putin ha lasciato intendere di potere incontrare Zelensky nel corso dell'ultimo vertice con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, il 5 agosto a Sochi. Ed ora la parte russa ha affermato: "In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia" per porre fine alla guerra. "In seguito, le delegazioni possono iniziare a lavorare per mettere in pratica questa tabella di marcia".

Intanto nella giornata di oggi, il presidente Recep Tayyip Erdogan è giunto a Leopoli, in Ucraina, su invito del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferisce l'emittente turca "Trt Haber", Erdogan è stato accolto dal vicegovernatore polacco della Precarpazia Radoslaw Wiatr e dall'ambasciatore turco a Varsavia Cengiz Kamil Firat all'aeroporto internazionale polacco di Rzeszow, per poi raggiungere via terra la citta' Ucraina di Leopoli per incontrare Zelensky e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Nel suo viaggio a Leopoli, Erdogan è accompagnato dai ministri degli Esteri, dell'Energia, della Difesa, dell'Agricoltura e del Commercio, rispettivamente Mevlut Cavusoglu, Fatih Donmez, Hulusi Akar, Vahit Kirisci, Mehmet Mus. Fanno parte della delegazione anche il capo dell'Organizzazione nazionale di intelligence Hakan Fidan, il responsabile delle Comunicazioni Fahrettin Altun, il portavoce presidenziale Ibrahim Kalin, il presidente della presidenza dell'industria della difesa Ismail Demir, il vicepresidente del partito Akp Omer Celik e il direttore generale della compagnia del settore della difesa Baykar, Haluk Bayraktar.

Infine, ieri sera un raid russo si è abbattuto su un condominio a Kharkiv: è salito a 12 morti il bilancio dell'attacco delle forze russe di ieri sera contro un edificio residenziale di tre piani nel quartiere di Saltivskyi a Kharkiv. Lo rendono noto i Servizi d'emergenza ucraini citati dal Kyiv Independent. Quattro persone sono invece state salvate dalle macerie, e le operazioni di soccorso continuano. Stamani in altri due attacchi nella regione nell'est dell'Ucraina sono morte altre 4 persone.