Ucraina, distrutta una gigantesca nave russa. Trasportava i droni iraniani

Ucraina, bombardata una grossa russa nave sul Mar Nero. Per Putin è un colpo pesante

La guerra in Ucraina non si ferma neanche a Natale, dopo mesi di stallo l'esercito di Kiev fa un importante annuncio destinato a fare rumore. L'aeronautica militare ha comunicato di aver distrutto la nave da sbarco russa Novocherkassk a Feodosia, nella Crimea occupata. Si tratta di un agrande nave che era sospettata di trasportare droni da utilizzare nella guerra di Mosca contro Kiev, è stata "distrutta" dai piloti dell'aeronautica, si legge su Telegram. "La gente dice che trasportava gli Shahed", aggiunge l'aeronautica riferendosi ai droni esplosivi iraniani usati regolarmente dalla Russia contro l'Ucraina. L'esercito non ha specificato dove sia avvenuto l'attacco, ma il comandante delle forze aeree Mykola Olechtchouk ha postato un video di un'esplosione infuocata presso la base navale russa di Feodosia, sul Mar Nero nella penisola occupata della Crimea.

Sergey Aksyonov, il capo della Crimea sostenuto dal Cremlino, ha dichiarato: "Un attacco nemico è stato effettuato nella zona di Feodosia". "L'area portuale è stata isolata", ha scritto su Telegram. "Al momento la detonazione si è fermata e l'incendio è stato localizzato. Tutti i servizi competenti sono sul posto. I residenti di alcune case saranno evacuati". L'Ucraina effettua spesso attacchi in Crimea, in particolare contro l'esercito russo. Nell'aprile 2022 ha affondato l'incrociatore Moskva, la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero.