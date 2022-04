Ucraina, due prigionieri inglesi alla tv russa: “Scambiateci con Medvedchuk”

Guerra Russia-Ucraina, l’appello di due prigionieri inglesi alla tv russa: “Scambiateci con Medvedchuk”

Viktor Medvedchuk, il politico ucraino a capo del partito filorusso Scelta Ucraina, arrestato dalle autorità di Kiev, ha chiesto di essere scambiato con prigionieri di guerra e residenti di Mariupol. Lo riporta l'agenzia Tass, secondo la quale Medvedchuk ha fatto appello ai presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Putin ha sempre escluso uno scambio di prigionieri nella quale Medvedchuk venga consegnato a Mosca come contropartita, affermando che "si tratta di un politico ucraino".

"Io, Viktor Volodymyrovych Medvedchuk, vorrei rivolgermi al presidente russo Vladimir Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedendo loro di farmi scambiare dalla parte ucraina con i difensori di Mariupol e i suoi residenti che stanno lì e non hanno possibilità di uscire in sicurezza attraverso i corridoi umanitari", ha detto Medvedchuk in un discorso video diffuso lunedì dal servizio di sicurezza ucraino. Anche la moglie di Medvedchuk aveva fatto appello a Putin perché negoziasse la liberazione del marito nell'ambito di uno scambio di prigionieri.

Due cittadini britannici che combattevano in Ucraina e fatti prigionieri dalle forze di Mosca hanno lanciato sulla Tv russa un appello al primo ministro di Londra, Boris Johnson, chiedendogli di facilitare il loro scambio con il politico filo-russo Viktor Medvedchuk. Lo riporta Ria Novosti.

"Signor Boris Johnson, mi chiamo Shaun Pinner, e io Aiden Aslin vorremmo essere scambiati con Viktor Medvedchuk, che sappiamo essere detenuto", dice uno dei due combattenti, riferendosi all'oligarca ucraino vicino a Vladimir Putin, arrestato dall'intelligence di Kiev nei giorni scorsi, dopo che a febbraio era fuggito dagli arresti domiciliari comminatigli con l'accusa di alto tradimento. "Le saremmo grati per il suo aiuto in questa vicenda, le chiedo di facilitare lo scambio", continua l'appello a Johnson in cui il prigioniero britannico assicura che viene trattato bene dai russi. Il video è stato trasmesso sul canale Rossiya-1, ma non è chiaro quanto i due uomini fossero in grado di parlare liberamente.

