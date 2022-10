Ucraina, escalation continua: Biden manda nuove armi, altre bombe di Putin

Zelensky chiama, Biden risponde: "Vi manderemo sistemi di difesa aerea avanzati"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha promesso all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, "sistemi avanzati di difesa aerea". Lo riferisce la Casa Bianca dopo il colloquio telefonico tra i due leader. Biden e Zelensky hanno parlato dopo che la Russia ha sferrato un vasto attacco su obiettivi civili e infrastrutture che ha colpito anche la capitale, Kiev. Secondo la nota diffusa dalla Casa Bianca, nel colloquio il presidente Usa "si è impegnato a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i sistemi avanzati di difesa aerea".

Ucraina, ancora un raid russo nella notte su Zaporizhzhia

Ci sono stati nuovi attacchi russi a Zaporizhzhia durante la notte: lo rende noto il Kyiv Independent, riferendo che "le forze russe hanno preso di mira un sito infrastrutturale" nella città, un 'tweet' che cita il governatore dell'Oblast, Oleksandr Starukh. "Ancora non ci sono notizie di vittime o danni", aggiunge il quotidiano. Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, incontra oggi a San Pietroburgo il presidente russo, Vladimir Putin, per parlare del futuro dell'impianto ucraino di Zaporizhzhia, di cui ormai il Cremlino ha acquisito il controllo e la proprietà. Putin ha decretato il 5 ottobre l'appropriazione dell'impianto e delle strutture adiacenti e la creazione di una società che ne garantisca la sicurezza. Inoltre, la compagnia statale russa Rosenergoatom ha creato una società per gestire le sue operazioni e ha nominato un nuovo direttore in sostituzione di Ihor Murashov, prima arrestato e poi rilasciato. L'Unione Europea ha definito "illegale" il decreto di Putin, e gli ha ordinato di ritirare le sue truppe e restituire il controllo dell'impianto a Kiev. Grossi insiste da settimane per la creazione di una zona di sicurezza intorno alla centrale, che è la più grande d'Europa; il timore infatti è che uno dei continui bombardamenti su Zaporizhzhia (l'ultimo anche stanotte, di cui Kiev ha accusato Mosca) possa interessare lo stesso impianto, il che sarebbe un disastro anche sul piano ambientale.

Vertice G7 con Zelensky, Liz Truss evoca l'intervento Nato

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà nella giornata di oggi un meeting virtuale con i leader del G7 per discutere le iniziative a sostegno dell’Ucraina. Nel corso del meeting virtuale con i leader del G7 in programma nella giornata di oggi, martedì, fa sapere la Casa Bianca, si parlerà dell’”aggressione e delle atrocità” commesse dalla Russia, “incluso il recente attacco missilistico in Ucraina”. All’inizio della riunione prenderà parte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il primo ministro britannico Liz Truss ritiene necessario convocare un vertice di emergenza dei paesi membri della Nato nei prossimi giorni dopo gli attacchi missilistici russi in Ucraina. Secondo Downing Street, il capo del governo britannico avanzerà questa richiesta oggi alla riunione dei leader del G7. "Nessuno vuole la pace più dell'Ucraina. Da parte nostra, non dobbiamo indebolire di una virgola la nostra determinazione ad aiutarli a vincere", è il parere del premier che inviterà i colleghi a continuare la politica sanzionatoria nei confronti della Russia.

Il conflitto diretto con gli Stati Uniti e la Nato non è nell' interesse di Mosca, ma la Russia risponderà al crescente coinvolgimento dell' Occidente nel conflitto ucraino, ha replicato il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. "La Russia sarà costretta ad adottare contromisure adeguate, comprese quelle di natura asimmetrica", ha sottolineato Ryabkov, secondo l'agenzia russa Ria Novosti.