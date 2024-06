Ucraina, fuga per eludere la leva obbligatoria: "Non siamo per la guerra"

Ucraina, uomini in fuga per eludere la leva obbligatoria: "Non siamo per la guerra"

Dall'inizio della guerra, migliaia di uomini ucraini hanno attraversato illegalmente il confine ucraino per eludere la leva obbligatoria, nonostante il divieto che impedisce a chi abbia un'età compresa tra 18 e 60 anni di andarsene. A riportare la notizia è il Guardian, racconta Il Messaggero, che racconta la storia di un fotografo trentunenne di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, rimasto chiuso nel suo appartamento, uscendo raramente, per evitare di essere arruolato nell'esercito. "Voglio lasciare il Paese. La mia mente non riesce più a sopportare di essere intrappolato qui", ha detto Dmytrij. Si prevede, riporta il quotidiano britannico, che i tentativi di fuggire dal Paese aumenteranno dopo la recente adozione da parte dell'Ucraina di nuove radicali misure di mobilitazione, che consentono ai militari di richiamare più soldati e imporre sanzioni più severe per la renitenza alla leva. "Non ho mai pensato di andarmene finché non sono state introdotte le leggi sulla mobilitazione. Ma non posso restare nel mio appartamento per sempre», ha detto Dmytrij. Attraverso amici che erano già fuggiti, il fotografo ha ottenuto contatti e ha contattato online persone che gli hanno garantito la fuga per una cifra elevata, a partire da 8.000 euro. "Non sono fatto per la guerra. Non posso uccidere le persone, anche se sono russi. Non resisterò a lungo al fronte... voglio costruire una famiglia e vedere il mondo. Non sono pronto a morire" ha detto.

A più di due anni dall'invasione su vasta scala di Vladimir Putin, le forze armate ucraine sono disperatamente a corto di soldati. Dall'inizio della guerra, centinaia di migliaia di semplici cittadini ucraini si sono arruolati volontari per servire al fronte, contribuendo a preservare l'indipendenza del Paese e a respingere l'attacco iniziale. Molti di quei soldati sono morti, feriti o semplicemente esausti, lasciando i militari a reclutare tra un gruppo di uomini più riluttanti. Per riempire i ranghi, il presidente ucraino Zelenskiy, lo scorso aprile, ha firmato una controversa legge che ha abbassato l’età di mobilitazione da 27 a 25 anni. Secondo le nuove linee guida, i renitenti alla leva possono perdere la patente di guida, vedersi congelare i conti bancari e confiscare le proprietà. Si ritiene, riporta il Guardian, che anche prima dell’ultima campagna di mobilitazione più di 20.000 uomini siano fuggiti dal paese per evitare il servizio militare, alcuni di loro nuotando e annegando nel tentativo di attraversare il confine tra Ucraina e Romania. Ad aprile, Andriy Demchenko, capo del servizio di guardia di frontiera dell'Ucraina, ha riferito che almeno 30 uomini ucraini erano morti nel tentativo di attraversare, anche se il numero reale è probabilmente molto più alto, probabilmente molti corpi non sono mai stati recuperati. Mentre gli ufficiali di mobilitazione vagano per le città per arruolare uomini in età militare, molti come Dmytrij hanno escogitato piani per andarsene, temendo di non sopravvivere a lungo in prima linea.

Fin dall'inizio della guerra, la leva è stata criticata come caotica e macchiata dalla corruzione. L'Ucraina ha intensificato i suoi sforzi per impedire alle persone di fuggire oltre confine e di eludere la leva, come evidenziato dal licenziamento da parte di Zelenskiy di tutti i responsabili del reclutamento militare regionale ad aprile. Questo licenziamento è seguito a segnalazioni di ufficiali che accettavano tangenti per esentare gli uomini dalla leva obbligatoria. Ma la pratica sembra essere difficile da sradicare per le autorità.

Mentre il sostegno generale alle truppe del Paese rimane elevato e i sondaggi mostrano che c’è ancora un numero considerevole di uomini disposti a essere mobilitati, la campagna di coscrizione in Ucraina rischia di dividere la società ucraina, già afflitta dalla fatica della guerra. Molti soldati ucraini al fronte, o quelli che sono tornati dopo essere rimasti feriti, criticano la renitenza alla leva, sostenendo che tale pratica indebolisce lo sforzo bellico del loro Paese, mentre le forze russe avanzano su più fronti. In piedi fuori da un bar di Kiev, appoggiato a una stampella, Roman, che è stato congedato dal servizio dopo che una granata gli ha colpito la gamba destra, ha espresso la sua delusione nell'ascoltare storie di uomini che si nascondevano o tentavano di fuggire dal Paese. «Capisco che la gente abbia paura, ma abbiamo semplicemente bisogno di nuove reclute per continuare a combattere», ha detto. «Se non noi, chi proteggerà questo Paese?»