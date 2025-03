Ucraina, Putin: "Donbass quasi nostro, li finiremo". E Rubio frena sulla tregua: serve tempo

Ucraina, Putin ora vuole stravincere e i negoziati vanno a rilento

La guerra in Ucraina continua e la tregua è lontana, lo dice non solo Putin in maniera molto chiara, ma anche il segretario di Stato americano Rubio. I negoziati a Riad proseguono ma molto a rilento. "Fino a poco tempo fa, dicevo che li avremmo messi sotto pressione, ma c'è motivo di credere che li finiremo". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin durante un incontro con l'equipaggio del sottomarino lanciamissili Arkhangelsk, facendo un punto dei successi "dell'operazione speciale" contro l'Ucraina e della situazione sul fronte. Lo riferisce Ria Novosti. Il capo del Cremlino ha affermato che la "Russia gradualmente, ma con perseveranza e fiducia, è indirizzata verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi del Nuovo ordine mondiale".

Per Putin, ormai, "l'iniziativa strategica è completamente nelle mani dei combattenti russi lungo tutta la linea del fronte. Le forze armate vanno avanti ogni giorno, liberando ogni giorno gli insediamenti dalle forze armate ucraine". A questo punto, ha proseguito il presidente russo, "oltre il 70% dei territori è stato liberato nel Donetsk, a Zaporizhzhia, nella regione di Kherson, nonché il 99% del territorio della Repubblica popolare di Lugansk. "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - prosegue Putin - vuole sinceramente che la guerra finisca". Parlando dei colloqui di pace in corso, il capo del Cremlino ha sottolineato che "il conflitto ucraino è complesso e richiede un'attenta discussione. Per una soluzione pacifica, è necessario affrontare le cause profonde del conflitto". Putin ha affermato che "la Russia accoglie con favore la risoluzione di qualsiasi conflitto, compreso questo, con mezzi pacifici, ma non a scapito degli interessi di Mosca".

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che è prematuro prendere in considerazione colloqui ad alto livello con la Russia sulla guerra in Ucraina, dopo settimane di discussioni preliminari. "Penso che si debbano fare più progressi a livello tecnico" prima di poter passare alla fase successiva, ha detto rispondendo a una domanda durante un briefing con la stampa. "C'è molto lavoro da fare con entrambe le parti, in particolare con quella russa", ha sottolineato a bordo dell'aereo che lo riportava negli Stati Uniti dal Suriname. Rubio ha rifiutato di fornire un calendario, sottolineando che "non dipende da noi".