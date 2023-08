Ucraina, licenziata dal Metropolitan di New York: soprano russa vuole i danni

Soprano russa fa causa al Metropolitan Opera di New York che le cancellò il concerto

Anna Netrebko, la celebre soprano russa criticata per il suo sostegno in passato al presidente russo Vladimir Putin, ha denunciato e chiesto decine di migliaia di dollari in danni al Metropolitan Opera e all'amministratore delegato del teatro newyorkese, Peter Gelb, per aver cancellato le sue esibizioni. Nonostante in realtà Netrebko avesse condannato la guerra in Ucraina, ma non il presidente russo.

La causa è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York, riferisce l'Associated Press. Netrebko chiede un risarcimento di almeno 360mila dollari perchè sostiene le azioni del Metropolitan Opera le hanno causato "un'intensa angoscia mentale e disagio emotivo", e anche "depressione, umiliazione, imbarazzo, stress e ansia".

A sentire i legali della cantante, il Metropolitan Opera e Peter Gelb hanno usato Netrebko "come capro espiatorio nella loro campagna per prendere le distanze dalla Russia e sostenere l'Ucraina"; ma in questo modo la reputazione della cantante è stata distrutta, perchè anche altri teatri e istituzioni culturali negli Stati Uniti hanno smesso di collaborare con lei. Secondo la denuncia, Netrebko ha anche dovuto svendere un appartamento a New York

La soprano, che ha anche la cittadinanza austriaca, nel 2014 donò denaro a un teatro nella città di Donetsk, in Ucraina orientale, e si fece fotografare con una bandiera dei ribelli filo-russa. Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022, fu esortata dal teatro a prendere posizione contro Putin e la guerra; alla fine si fece convincere e accettò di condannare il conflitto, senza però contestare il presidente russo e dunque fu defenestrata dal Met che, un mese dopo l'invasione, cancellò tutte le sue esibizioni successive.