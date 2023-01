Ucraina, Johnson: "Putin minacciò di bombardare Londra". Il Cremlino: "Falso"

Ucraina, Boris Johnson: "Putin minacciò di bombardare Londra". Il Cremlino risponde: "È tutto falso"

In un'intervista documentario della Bbc, dal titolo "Putin contro l'Occidente", l'ex primo ministro inglese Boris Johnson rivela di essere stato minacciato da Putin, poco prima dellinvasione dell'Ucraina e di essere stato avvertito che la guerra sarebbe stata una catastrofe. L'allora inquilino di Downing Street ha raccontato che il capo del Cremlino gli aveva detto che "per un attacco missilistico basterebbe un minuto". È impossibile sapere se la minaccia di Putin fosse genuina, scrive la Bbc.

La minaccia fu pronunciata in occasione di una lunga telefonata fra i due leader, seguita a una visita di Johnson a Kiev all'inizio del febbraio 2022, ha ricordato l'ex premier, ovvero all'epoca in cui Putin negava di voler invadere l'Ucraina nonostante i continui rafforzamenti dei contingenti militari russi al confine. Durante la conversazione telefonica, Johnson lo aveva avvertito che la guerra sarebbe stata una "catastrofe totale" e che avrebbe portato a sanzioni occidentali e a un aumento delle truppe Nato ai confini della Russia. Cercò anche di dissuadere Putin dicendogli che l'Ucraina non si sarebbe unita alla Nato "nel prossimo futuro".

"A un certo punto mi ha minacciato, dicendo: 'Boris, non voglio farti del male ma, con un missile, ci vorrebbe solo un minuto'. O qualcosa del genere", ha raccontato l'ex premier alla Bbc. "Ma credo che dal tono molto rilassato che aveva, dalla sorta di aria di distacco che sembrava avere, stesse solo giocando con i miei tentativi di convincerlo a negoziare", ha aggiunto commentando che Putin fu "molto informale" durante quella "straordinaria telefonata". Mosca alle parole di Boris Johnson ha subito smentito la notizia: "Quello che ha detto Johnson non è vero, più precisamente, è una bugia", ha dichiarato Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.