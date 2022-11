Ucraina, l'accusa di Zelensky:"A Kherson oltre 400 crimini di guerra russi"

Guerra Russia Ucraina, Zelensky è atteso al vertice del G20 di Bali: si collegherà da remoto

Kherson è stata liberata ma "la situazione nella regione è ancora molto pericolosa", avverte il presidente ucrainao Zelensky in un messaggio video serale. In città sono stati infatti trovati corpi degli uccisi, sia civili che militari. "L'esercito russo ha lasciato dietro di sé le stesse atrocità di altre regioni del nostro Paese, dove è riuscito a entrare", ha spiegato ancora Zelensky. Gli investigatori, dopo la liberazione della città, hanno documentato oltre 400 crimini di guerra commessi dalle truppe di Mosca.

Nel messaggio video serale il presidente ucraino ha anche annunciato la sua partecipazione al vertice del G20 di Bali da remoto. Martedì terrà un discorso nella prima giornata del summit. "Ci stiamo già preparando attivamente per una settimana molto importante per l'Ucraina. Settimana diplomatica. Il vertice del G20 si terrà in Indonesia. La nostra posizione sarà presentata in modo molto significativo", ha affermato il capo di Stato, "daremo in pubblico risposte a molte domande che vengono poste ora. Il mio discorso è già martedì". Il presidente indonesiano, Joko Widodo, aveva invitato a partecipare di persona al vertice sia Zelensky che il presidente russo Vladimir Putin, che sarà assente.