Ucraina, la visita a sorpresa di Putin a Kherson e a Lugansk

Vladimir Putin ha visitato a sorpresa le regioni ucraine di Kherson e Lugansk

Visita a sorpresa per Vladimir Putin nelle regioni ucraine di Kherson e Lugansk. L'agenzia di stampa russa Ria Novosti ha diffuso un video che mostra il capo del Cremlino mentre in arriva in elicottero nel quartier generale delle sue truppe a Kherson, dove ha ascoltato i rapporti del comandante dell’esercito Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich. Nell’incontro con i militari, il presidente russo ha chiesto loro di esprimere la propria opinione sulla situazione.

Ai soldati del gruppo Dnepr, di stanza nella regione di Kherson, Putin ha fatto anche gli auguri per la Pasqua ortodossa (celebrata due giorni fa) e ha regalato un'icona che "apparteneva a uno dei ministri della Difesa di maggior successo dell'Impero russo", secondo quanto riporta un comunicato stampa del Cremlino. Dopo Kherson, il presidente russo ha visitato il quartier generale Est della Guardia nazionale nella Repubblica popolare di Lugansk, dove Putin "ha ricevuto i resoconti sulla situazione dal generale Alexander Lapin e da altri alti ufficiali". Il Cremlino non ha precisato quando è avvenuta la visita, che è la seconda in una zona occupata dai russi in Ucraina, dopo quella a Mariupol del 19 marzo scorso. Inoltre, stando all'agenzia Tass, i viaggi "non sono stati preparati in anticipo".