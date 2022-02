Ucraina, Macron vola da Putin. Governo, Salvini tende la mano a Mosca

Ucraina, Macron da Putin per disinnescare la crisi

''Un nuovo equilibrio'' per proteggere gli Stati europei e calmare la Russia. ''Una soluzione storica'' alla crisi ucraina. Questo l'obiettivo che il presidente Emmanuel Macron auspica di poter raggiungere con la sua visita di oggi al Cremlino, dove incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin. Domani Macron sarà invece a Kiev per colloqui con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy. Una visita concordata con gli alleati americani e tedeschi per ribadire che la sovranità dell'Ucraina non è in discussione. Alla vigilia della sua partenza, Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La Casa Bianca ha spiegato che i due leader "hanno discusso degli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare della Russia ai confini con l'Ucraina e hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". I due presidenti, infine, "hanno convenuto che i loro team resteranno in contatto e continueranno a consultarsi con i loro alleati e partner, inclusa l'Ucraina".

Governo, Salvini tende la mano a Putin

"Al ministro degli Esteri Di Maio chiedo un impegno totale e assoluto per evitare la guerra ai confini dell'Europa. I venti di guerra tra Ucraina e Russia mi interessano perché l'Italia è quella che ha più da rimetterci. Avere anche buoni rapporti con la Russia penso sia fondamentale", le parole di Matteo Salvini che tende la mano a Putin. Il segretario della Lega, ospite al Caffè della Domenica di Maria Latella a Radio24, ha anche parlato del problema energia per l'Italia (che potrebbe peggiorare con una eventuale guerra). "In questo momento l'emergenza per l'Italia è bloccare gli aumenti di luce e gas. Occorre un decreto urgente, perché per il solo aumento bollette le imprese nel 2022 pagheranno 37 miliardi in più". "A febbraio è fondamentale un intervento da diversi miliardi".

