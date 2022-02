Guerra Ucraina, Putin ha mosso il 70% delle truppe. "Rischio 50mila vittime"

Guerra Ucraina sempre più imminente. 5 mln di profughi verso l'Europa

La guerra in Ucraina ormai non è più solo un'ipotesi ma col passare dei giorni sta diventando sempre più una possibilità concreta. Biden ne è convinto e nel Congresso Usa ha anche parlato chiaramente di numeri di armate e arsenale già posizionato da parte di Putin. Per intelligence e Difesa americane - si legge su Repubblica - Mosca ha mosso il 70% delle forze di cui avrebbe bisogno per occupare l’Ucraina: 83 battaglioni e 110mila soldati. Fino a 50.000 civili morti, 35.000 soldati uccisi da entrambe le parti, e 5 milioni di profughi in marcia verso i Paesi dell’Unione Europea. È lo scenario peggiore tracciato dall’amministrazione Biden per l’invasione russa dell’Ucraina, che sarebbe l’operazione militare di terra più vasta sul continente dalla fine della Seconda guerra mondiale e «potrebbe scattare in ogni momento».

"Avere buoni rapporti con la Russia penso che sia fondamentale». Salvini - prosegue Repubblica - tende una mano a Putin, insomma, confermando posizioni diverse, nel governo, sul dossier russo-ucraino. Il Pd è schierato per la linea Biden, la più rigida rispetto al Cremlino. Una linea che, ad avviso della Lega e dei 5S (o meglio della parte del Movimento che fa diretto riferimento a Conte), rischia di favorire un conflitto. Salvini spinge per una posizione più equidistante. E soprattutto punta ad evitare lo strappo con Mosca. Il segretario leghista è convinto che il congelamento dei rapporti di Usa e Ue con la Russia, il muro contro muro insomma, possa non solo alimentare i venti di guerra ma anche lasciare imprese e famiglie italiane a rischio blackout.

LEGGI ANCHE

Pensioni: aumenti degli assegni fino a 700 euro nel 2022. Ecco a chi e come

"Covid come l'influenza e immunità di comunità". Svolta, ormai ci siamo

M5s, spettro scissione su Draghi. "Di Maio ha un cerchio magico, parla troppo"