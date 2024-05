Russia, Medveded minaccia: "Se Usa attaccano ci sarà una guerra mondiale"

"Se gli Usa attaccano sarà guerra mondiale": la nuova minaccia della Russia

Se gli Stati Uniti dovessero attaccare obiettivi russi in Ucraina sarebbe ''una guerra mondiale''. Lo ha dichiarato su 'X' il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev commentando le parole del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski secondo cui gli americani dovrebbero colpire le forze russe in Ucraina nel caso in cui Mosca usasse armi nucleari.

''In primo luogo, gli yankee non hanno ancora detto nulla del genere, perché sono più cauti dei polacchi. In secondo luogo, un attacco americano alle nostre posizioni significa l'inizio di una guerra mondiale e anche il ministro degli Esteri di un paese come la Polonia dovrebbe capirlo'', ha scritto Medvedev.

Medvedev ha infatti più volte affermato che la Russia è pronta a servirsi dell’arma atomica, ha sostenuto che “l’esistenza dell’Ucraina è fatale per gli ucraini stessi” e che “la presenza di uno Stato indipendente sui territori storici russi sarà una ragione costante per la ripresa delle ostilità”.